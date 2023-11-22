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الأربعاء، 22-11-2023 01:31 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي رؤساء وأعضاء لجان تحسين خدمات المخيمات بالمملكة

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، رؤساء وأعضاء لجان تحسين خدمات المخيمات في المملكة.

وفي بداية اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك لهم، واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.

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وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل، ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب التي تشنها إسرائيل على الأشقاء في قطاع غزة، جهودا دولية وإقليمية مكثفة ومتواصلة من أجل وقف هذه الحرب، التي يدفع ثمنها الأطفال والنساء وكبار السن .

 

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