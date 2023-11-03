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صافرات الإنذار تدوي في محيط غزة

الجمعة، 03-11-2023 08:24 م

الملك يعزي عشيرة الحراسيس

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء ،اليوم الجمعة، لعشيرة الحراسيس بوفاة الحاج محمود مهنا جريد الحراسيس (ابو مهند).

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو  ولي العهد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.

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