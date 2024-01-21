الملك يعزي 3 عشائر أردنية

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الأحد، 21-01-2024 06:25 م

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر عامة، وعشيرة الفايز خاصة بوفاة جهاد راكان المسلط الفايز ، وإلى آل الطاهر بوفاة الدكتور محمود الطاهر، أحد مؤسسي مستشفى الأمل، وإلى عشيرة العرموطي بوفاة الحاجة آمنة حسين أحمد العرموطي.

ونقل العيسوي،خلال زيارته اليوم الأحد بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته.

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