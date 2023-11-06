الإثنين 06-11-2023
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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: بلاغات عن مئات جثامين الشهداء في شوارع مدينة غزة

الإثنين، 06-11-2023 11:12 ص

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى بروكسل

الملك


الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة إلى بروكسل يلتقي خلالها قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومة بلجيكا.

وسيبحث جلالته، خلال الزيارة، التطورات الخطيرة في غزة وضرورة العمل لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام.

كما سيتم بحث العلاقات الثنائية وشراكة الأردن مع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا.

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