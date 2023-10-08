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الأحد، 08-10-2023 04:41 م

الملك يؤكد للسوداني ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد بغزة ومحيطها

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الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

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ولفت جلالته خلال الاتصال إلى ضرورة العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أهمية ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني.

وأوضح جلالته أن هناك تواصلا مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد.

 

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