الملك يشارك في تشييع جثمان البخيت - صور



الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت في ماحص .



وشارك الأردنيون، اليوم الأحد، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت من مسجد ماحص الكبير إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر .



والبخيت من مواليد ماحص في العام 1945، وقد كلف بتشكيل حكومته الأولى في 27 نوفمبر 2005 حتى 25 نوفمبر 2007 ومرة أخرى من 9 فبراير 2011 إلى 17 أكتوبر 2011.

اضافة اعلان







