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الأحد، 08-10-2023 01:21 م

الملك يشارك في تشييع جثمان البخيت - صور

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الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت في ماحص .

وشارك الأردنيون، اليوم الأحد، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت من مسجد ماحص الكبير إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر . 

والبخيت من مواليد ماحص في العام 1945، وقد كلف بتشكيل حكومته الأولى في 27 نوفمبر 2005 حتى 25 نوفمبر 2007 ومرة أخرى من 9 فبراير 2011 إلى 17 أكتوبر 2011.

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