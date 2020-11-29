الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري - يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور الأردن ضمن جولة تشمل مصر، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس عباس سيتوجه الأحد إلى الأردن، للاجتماع مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وذلك لاطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.



وأضاف أبو ردينة، أن الرئيس الفلسطيني والملك عبدالله سيتشاوران في جملة من القضايا ذات الأهمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين.



وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس سيجتمع مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بعد غد الاثنين في القاهرة، وذلك لاطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين.

المصدر : وكالات

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