الملك يهنئ رفاق السلاح بمناسبة يوم الجيش

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - غرد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عبر تويتر، بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى .



وقال جلالته : "رؤية رفاق السلاح ونحن نحتفل بيوم الجيش أعادتني إلى أيام غالية على قلبي خلال خدمتي مع العديد منهم في جيشنا العربي المصطفوي. أنتم درع الوطن المنيع وحَمَلة إرث المؤسسين الذين قادوا مسيرة استقلال الأردن وبنائه. نؤدي التحية لكم في يومكم" .

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