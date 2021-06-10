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الخميس، 10-06-2021 09:37 ص

المملكة تسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة

غزة


الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات انسانية إلى قطاع غزة وضمن حملة "بردا وسلاما يا فلسطين" وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بتوجيهات ملكية سامية.

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القافلة المغادرة إلى غزة، تتكون من 10 شاحنات تحمل مواد طبية و إغاثية وغذائية والتمور لتسليمها إلى مستشفى الشفاء ووزارة التنمية الاجتماعية والمستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة ليصار الى توزيعها من قبلهم.


أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، قال إنّ "الهيئة تواصل استقبال التبرعات النقدية والطبية والعينية من كافة الجهات المختلفة المحلية والخارجية لضمان استمرار إرسال وتسيير القوافل التي تحمل المواد المختلفة من ضمن قوائم الاحتياجات الأساسية والضرورية الواردة من القطاع ".


الهيئة الخيرية وحسب التوجيهات الملكية السامية كانت قد سيرت 32 شاحنة تحمل مستلزمات طبية وأدوية ومواد غذائية ومواد إغاثية ولقاح كورونا وشرائح فحص كورونا إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة وبالتنسيق مع القوات المسلحة.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية باستقبال التبرعات من خلال قنوات التبرع المتاحة على موقع الهيئة الالكتروني.


 




 

 


 

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