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الأحد، 23-05-2021 06:18 م

وكيل وزارة الصحة في غزة يزور المستشفى الميداني الأردني

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الوكيل الاخباري - زار وفد من وزارة الصحة في قطاع غزة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور يوسف أبو الريش، اليوم الأحد، المستشفى الميداني الأردني غزة /66، لبحث سبل التعاون الطبي وتعزيز العمل الصحي مع المستشفيات المحلية نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع.
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وقال قائد المستشفى العقيد الركن فارس الحنيطي: "إن المستشفى جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، ومساهمة من المملكة لخدمة الأشقاء في القطاع، ومساندة للكوادر الطبية العاملة داخل القطاع للتخفيف من الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها".

 




 

 


 

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