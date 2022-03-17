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الخميس، 17-03-2022 12:08 م

588 رحلة بحرية نقلت 230 ألف مسافر بين الأردن ومصر في 2021

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الوكيل الإخباري - أظهرت إحصائية شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أن الرحلات البحرية بين الأردن ومصر بلغ عددها 588 رحلة، نُقل خلالها 230 ألف مسافر (قادمين ومغادرين).

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وببنت الإحصائية أن إجمالي عدد المركبات الصغيرة وصل إلى 1985 مركبة بلغ عدد القادمين من خلالها 1398 مركبة والمغادرة 587 مركبة.


أما عدد حافلات النقل فوصل مجموعها إلى 128 حافلة توزعت بالتساوي بين مغادر وقادم.


أما الشاحنات القادمة للأردن فكان مجموعها 13519 المحملة منها 13481 شاحنة والباقي فارغة، والشاحنات المغادرة بلغ إجمالي عددها 14640 والمحملة منها 5677 شاحنة. المملكة

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