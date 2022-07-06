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الأربعاء، 06-07-2022 03:23 م

المناطق الحرة تعلق على أسعار المركبات الكهربائية في الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
علق ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر على أسعار المركبات الكهربائية في الأردن.اضافة اعلان


وقال أبو ناصر في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأسعار تعتمد على العرض والطلب وأن مالكي المركبات قد يغالون في بعض الأوقات بأسعار سياراتهم لجني ربح أكبر.

وأضاف أن الأسعار بشكل عام مستقرة في الوقت الحالي باستثناء سيارة واحدة ارتفع سعرها بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب عليها ونقص المعروض في بلد المنشأ.

وأشار أبو ناصر إلى أنه تم التخليص على 7054 مركبة كهربائية منذ بداية العام الحالي وحتى حزيران الماضي، فيما تم التخليص على 2285 مركبة كهربائية لذات الفترة من العام الماضي.

وبيّن أن أسعار المركبات الكهربائية متفاوتة بين شُحنة وأخرى وذلك لارتفاع كلف النقل وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا.

وكانت الحكومة رفعت مؤخرا أسعار المحروقات، فيما تحدثت عن وجود رفعات متتالية على أسعار المشتقات النفطية في ظل ارتفاعها عالميا، الأمر الذي دفع المواطنين للتوجه نحو المركبات الكهربائية.

 




 

 


 

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