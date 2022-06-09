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الخميس، 09-06-2022 09:30 م

العضايلة يشارك في اجتماع الحوار السياسي العربي الأوروبي على مستوى السفراء

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الوكيل الاخباري - شارك مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة في أعمال الاجتماع التاسع للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي عقد أمس الأربعاء في مقر الجامعة.

وتضمّنت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات عمل تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والأمنية، حيث خُصصت الجلسة الأولى للقضية الفلسطينية وبناء السلام في الشرق الأوسط، فيما تناولت الجلسة الثانية ملف "تطورات الأوضاع في لبنان وليبيا والعراق"، أما جلسة الحوار السياسي الثالثة فجاءت حول "اليمن وسوريا وإيران ومكافحة الإرهاب".

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