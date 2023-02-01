الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

رئيس موريتانيا يشيد بالدور الإيراني في مكافحة الإرهاب

لبنان‬ يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف جديد

اتفاقية للتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في الغذاء والدواء

التعامل مع 1082 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

العراق.. تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيها بمنع تسريب أي وثيقة رسمية

نمو حوالات المغتربين الأردنيين 1.5% في 2022

تمديد إعفاء الأطباء من غرامات الرسوم حتى نهاية شباط الحالي

السعودية.. اعلان من وزارة الحج والعمرة للراغبين بأداء المناسك هذا العام

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

القوة البحرية تحذر أصحاب القوارب في العقبة من ارتفاع الموج اليوم

الأربعاء، 01-02-2023 11:01 ص

المنخفض الجوي يرفع الطلب على الكاز والغاز

11c8e30a-10e6-40af-a8bd-e69979cef387


الوكيل الإخباري - كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، أنه مع دخول المنخفض الجوي، ارتفع الطلب على الكاز والغاز بشكل ملموس. اضافة اعلان


وقال السعيدات لـ " الوكيل الإخباري" إن الطلب على الغاز المنزلي ارتفع بمعدل 50 ألف اسطوانة يوم أمس الثلاثاء، ليسجل سحب 200 ألف إسطوانة، مقارنة بـ 150 ألف إسطوانة كانت تسحب يومياً خلال الوضع الطبيعي.


وحول الطلب على مادة الكاز، أكد أن نسبة الارتفاع خلال الأيام الثلاثة الماضية وصلت إلى 30%، بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.

وتوقع السعيدات استمرار ارتفاع معدلات الطلب على المحروقات حتى بداية الاسبوع المقبل، بسبب تدني درجات الحرارة. 

وشهدت أغلب مناطق المملكة منذ ساعات صباح يوم أمس الثلاثاء تساقطاً غزيراً للأمطار والبرد، مع توقعات بتساقط الثلوج على المرتفعات الأمر الذي يزيد من الطلب على المحروقات لغايات التدفئة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ce8bda2f-6032-4a5d-8a0c-29d6454f2321

اتفاقية للتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في الغذاء والدواء

328251832_749010949627336_6816505643815605044_n

التعامل مع 1082 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

WhatsApp-Image-2021-09-15-at-4.42.38-PM-1

نمو حوالات المغتربين الأردنيين 1.5% في 2022

7f691481-5655

تمديد إعفاء الأطباء من غرامات الرسوم حتى نهاية شباط الحالي

0000

القوة البحرية تحذر أصحاب القوارب في العقبة من ارتفاع الموج اليوم

120232018623293479820

الدفاع المدني يحذر الأردنيين

أخبار متعلقة
vsk8lIhtALbSa2BZlvSN5AAFaDBwFJCtxMFzvGjK

بعد قرار رفع البنزين وتثبيت الديزل والكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات محلياً بحسب التنكة

120239115243563510090

الصناعة والتجارة: إجراءات لادامة عمل المخابز خلال المنخفض

1202323125247758496684

عقل يُرجع رفع أسعار المحروقات محلياً لشهر شباط من 2- 5%

الأمن العام

مديرية الأمن العام تُحذر من المنخفض الجوي المتوقّع

M63A4562

مبيعات المحروقات في الأردن خلال 2022 .. البنزين الأعلى والديزل الاقل - أرقام

25

الحكومة تبدي استعدادها لاستخراج الغاز من مخلفات الأبقار