المنخفض الجوي يرفع الطلب على الكاز والغاز

الوكيل الإخباري -

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كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، أنه مع دخول المنخفض الجوي، ارتفع الطلب على الكاز والغاز بشكل ملموس.وقال السعيدات لـ " الوكيل الإخباري" إن الطلب على الغاز المنزلي ارتفع بمعدل 50 ألف اسطوانة يوم أمس الثلاثاء، ليسجل سحب 200 ألف إسطوانة، مقارنة بـ 150 ألف إسطوانة كانت تسحب يومياً خلال الوضع الطبيعي.وحول الطلب على مادة الكاز، أكد أن نسبة الارتفاع خلال الأيام الثلاثة الماضية وصلت إلى 30%، بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.وتوقع السعيدات استمرار ارتفاع معدلات الطلب على المحروقات حتى بداية الاسبوع المقبل، بسبب تدني درجات الحرارة.وشهدت أغلب مناطق المملكة منذ ساعات صباح يوم أمس الثلاثاء تساقطاً غزيراً للأمطار والبرد، مع توقعات بتساقط الثلوج على المرتفعات الأمر الذي يزيد من الطلب على المحروقات لغايات التدفئة.