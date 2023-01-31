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الصناعة والتجارة: إجراءات لادامة عمل المخابز خلال المنخفض

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الثلاثاء، 31-01-2023 11:18 ص

الصناعة والتجارة: إجراءات لادامة عمل المخابز خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - اتخذت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الإجراءات اللازمة لإدامة عمل القطاعات الأساسية وسلاسل التوريد الخاصة بها في ظل الأحوال الجوية المتوقعة.

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وقالت الوزارة في بيان لها، أنه تم الإيعاز للمخابز للتزود بكميات إضافية من مادة الطحين تغطي لعدة أيام إضافية عن المعتاد في الظروف العادية مؤكدة أن المطاحن أيضا ستواصل عملها لتلبية احتياجات القطاع.


وتواصل الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توفر المحروقات بشكل عام وعلى وجه الخصوص مادتي الديزل والكاز والغاز المنزلي.


وقالت أن حملاتها الرقابية على الأسواق مستمرة خلال فترة المنخفض الجوي لضمان التطبيق الأمثل لقانون الصناعة والتجارة والاطمئنان على توفر المواد التموينية والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق.


ودعت الوزارة المواطنين للتواصل معها بشأن الأسواق على هاتف رقم (5661176/06) أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها:
-صفحة الوزارة على الفيس بوك "www.facebook.com/mit.gov.jo)
-البريد الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ([email protected])” + تطبيق الهواتف الذكية.

 




 

 


 

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