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الأحد، 30-07-2023 04:53 م

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية

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الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت فجر اليوم الأحد، محاولة تسلل شخص حاول دخول الأراضي الأردنية قادماً من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة.

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وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.


ونوه المصدر إلى أن القوات المسلحة ماضية في التعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


 




 

 


 

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