الأحد 30-07-2023
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الأحد، 30-07-2023 04:50 م

افتتاح مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الأسد المتأهب 2024

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الوكيل الإخباري - افتتح اليوم الأحد في فندق الشيراتون/عمان فعاليات مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الأسد المتأهب 2024، بحضور مدير التدريب العسكري العميد الركن حسن الخالدي، وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وضباط ومدنيين من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين. 

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وقال مدير التدريب العسكري في كلمة ألقاها: "يمثل تمرين الأسد المتأهب فرصة استثنائية لنا جميعاً لتقوية الروابط وتبادل المعرفة والقدرات بين القوات المسلحة لدولنا، ونقف متحدين في التزامنا بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي وقدرات الاستجابة، داعياً الجميع خلال هذا الاجتماع إلى التفكير البناء المبتكر والتخطيط القابل للتكيف لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان تحقيق تمرين ناجح ومثمر". 


ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة خمسة أيام إلى التركيز على مناقشة القوات المشاركة من حيث الحجم والصنف، وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول المشاركة، وتحديد الدول المشاركة وأماكن التدريب المناسبة، وتحديد الدعم اللوجستي المطلوب، إضافة إلى وضع جدول أعمال مؤتمر التخطيط الرئيسي.
يشار إلى أن تمرين الأسد المتأهب 2024 سينفذ في الأردن خلال الفترة من (12-23) أيار 2024.

 




 

 


 

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