الكشف عن جنسية الذين ألقي القبض عليهم من قبل الجيش

الوكيل الاخباري - قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الاثنين، إنّ مهربي المخدرات الذين ألقي القبض عليهم من قبل قوات حرس الحدود الأردنية على الحدود الشمالية يحملون الجنسية السورية.



وأكّد المصدر، مساء الاثنين، أن التحقيقات جارية معهم، حيث سيتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة لينالوا جزاءهم العادل.



وفي وقت سابق صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، عن مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات المستمرة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية منذ فجر اليوم الاثنين، وكشف المصدر بالصور عن هويات ثمانية من المهربين التسعة الذين تم القبض عليهم .

اضافة اعلان