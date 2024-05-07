هيئة الاتصالات: توقع تشغيل خدمات الإنترنت الفضائي في الأردن قبل نهاية 2024

الوكيل الإخباري - توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان تشغيل خدمات الإنترنت الفضائي في الأردن قبل نهاية العام الحالي.

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وقال السرحان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة وقعت اتفاقية مع شركة ستارلينك الرائدة في هذا المجال اتفاقية وهي تعمل على تجهيز البنية التحتية للإنترنت الفضائي لتصبح جاهزة للاستعمال التجاري.

وأضاف أن عدد خطوط الاتصال الفعالة في الأردن يتجاوز 7.720 مليون خط، فيما يصل استهلاك المشترك الواحد للإنترنت شهريا إلى 25 جيجا بايت.

وأشار السرحان إلى أن الأردن بدأ بتقديم خدمات الجيل الخامس من خلال شركات الاتصالات الموجودة منذ عام كامل وهناك أكثر من 500 برج اتصالات لتقديم هذه الخدمات.

وتابع أن عدد اشتراكات الإنترنت الثابت في الأردن بلغ 805 آلاف اشتراك، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على الخطوط الفاعلة للهواتف المتنقلة في المملكة 120%.