المهندسين الزراعيين تحتفل بالفائزين بجائزتها للتأليف والبحث العلمي

الوكيل الاخباري - نظمت نقابة المهندسين الزراعيين، أمس الثلاثاء، احتفالية لتكريم الفائزين بجائزة النقابة للتأليف والبحث العلمي والإرشاد الزراعي في دورتها السابعة 2020، برعاية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الروؤف الراوبدة.



وقال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة في الاحتفالية، إن من أهم أهداف الجائزة بناء منطق علمي بحثي تطبيقي لمشاكل القطاع الزراعي وتوفير الحلول لها تعزيزاً وتطويراً لهذا القطاع المهم والحيوي.

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