الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

تهنئة محمد العوران بتعيينه مساعدًا لمدير ضريبة الدخل

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

الأربعاء، 11-01-2023 09:24 م

المهندسين الزراعيين تحتفل بالفائزين بجائزتها للتأليف والبحث العلمي

920228125433199862767


الوكيل الاخباري - نظمت نقابة المهندسين الزراعيين، أمس الثلاثاء، احتفالية لتكريم الفائزين بجائزة النقابة للتأليف والبحث العلمي والإرشاد الزراعي في دورتها السابعة 2020، برعاية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الروؤف الراوبدة.

وقال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة في الاحتفالية، إن من أهم أهداف الجائزة بناء منطق علمي بحثي تطبيقي لمشاكل القطاع الزراعي وتوفير الحلول لها تعزيزاً وتطويراً لهذا القطاع المهم والحيوي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023318269253210129

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

كورونا 6

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

120239151920607267048

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

1

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

120234202441110860205

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

r

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

وزير اردني يحصل على جائزة أفضل وزير عربي - صورة

fffffssss

نقابة المهندسين تبحث تعديلات صندوق التقاعد

122022423416971851802

120 مهندسا ومهندسة يؤدون اليمين القانونية في الكرك