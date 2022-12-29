نقابة المهندسين تبحث تعديلات صندوق التقاعد

الوكيل الاخباري - بحث نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء مجلس النقابة، مع رؤساء لجان ارتباط نقابة المهندسين في الخارج، اليوم الخميس، الأوضاع التي يمر بها صندوق التقاعد، والتعديلات المقترحة على نظام الصندوق والتي تتضمن الحفاظ على ديمومته واستمراره في إيفاء التزاماته لجميع الفئات العمرية من الزملاء المشاركين في الصندوق حاليًا ومستقبلا.



وأشاد رؤساء لجان الارتباط بالجهود التي يبذلها مجلس نقابة المهندسين في لقاءاته المختلفة مع كافة الأطياف والمكونات النقابية في الهيئات العامة والمركزية وفروع النقابة بمحافظات المملكة، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تقديم مقترحات نهائية على نظام الصندوق لتمكينه مع الاستمرار بالتزاماته المالية في دفع الرواتب التقاعدية لأكثر من 17 ألف متقاعد ومنتفع منه.

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