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الخميس، 04-04-2024 05:03 م

المواصفات والمقاييس تنظم افطاراً رمضانياً للأهل في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري- نظمت لجنة النشاط الاجتماعي في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية  بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية  إفطاراً رمضانياً  لأهلنا في وسط وشمال قطاع غزة، وذلك من خلال  تقديم أكثر (1000) وجبة إفطار صائم وتوزيعها على أهلنا في القطاع.

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وجاءت هذه  المبادرة التي قام بها موظفو المؤسسة بتبرعهم لتقديم هذه الوجبات للأهل  في قطاع غزة، تأتي ضمن الجهود الأردنيّة الحثيثة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع، وتعبّر عن التكاتف والتأخي بين الشعبين الشقيقين، وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي والواجب الوطني والأخلاقي، مضيفة أن هذا الجهد هو أقل واجب يمكن تقديمه للأهل في غزة.


وشكرت المؤسسة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على جهودها في تذليل الصعاب من أجل دعم الأشقاء في قطاع غزة.

 




 

 


 

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