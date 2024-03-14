تجارتا الأردن وعمان توزعان وجبات إفطار بقطاع غزة

الوكيل الإخباري - بدأت غرفتا تجارة الأردن وعمان يوم أمس الأربعاء، بتوزيع وجبات إفطار رمضانية ساخنة في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، إن توزيع الوجبات يأتي ضمن حملة ( تقاسم وجبة إفطار رمضان)، مع أهالي غزة التي أطلقها القطاع التجاري والخدمي بهدف توفير وجبات إفطار ساخنة عالية القيمة الغذائية لأهالي القطاع.



وأضاف في بيان اليوم الخميس، إنه وبالتنسيق يوميا مع الهيئة جرى إيصال مواد غذائية على شكل وجبات خلال رمضان، بالإضافة إلى طرود تشمل مواد غذائية أساسية، تخفيفًا عن أهالي القطاع الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم طال كل مناحي حياتهم.



وقال إن مشاركة الأهل في القطاع مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، هو أقل واجب يمكن تقديمه، مشيدا بالدور الإنساني والوطني الذي يقوم به القطاع التجاري والخدمي لتحقيق التكافل الاجتماعي في الشهر الكريم من خلال تقديم الدعم لتوفير الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية وإيصالها لأهالي القطاع.