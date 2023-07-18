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الثلاثاء، 18-07-2023 09:12 ص

الموت يفجع طلبة بوفاة معلمهم في إربد

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الوكيل الإخباري - توفي اليوم الثلاثاء المعلم الفاضل طارق فيصل بطاينة من مدرسة سعد الثانوية للبنين .

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من جهته نعى مدير التربية والتعليم للواء قصبة اربد الاستاذ محمد المصري البطاينة وتقدم من ذويه وعائلته ومدير مدرسته وزملائه المعلمين وطلابه بأحر مشاعر المواساة.


كما نعاه أحد طلابه قائلاً " كم‏ ‏هي‏ ‏قاسية‏ ‏لحظات‏ ‏الوداع‏ ‏والفراق‏ ‏كم‏ ‏نشعر‏ ‏بالحزن‏ ‏وفداحة‏ ‏الخسارة‏ ‏ونختنق‏ ‏بالدموع‏ ‏ونحن‏ ‏نودع‏ ‏واحدا‏ ‏من‏ ‏الأساتذة‏ ‏الأفاضل‏ ‏المؤمنين‏ ‏بالرسالة‏ ‏التربوية‏ ‏العظيمة‏ ‏المربي‏ ‏العظيم‏ ‏الأستاذ‏ ‏طارق ‏بطاينة ‏الذي‏ ‏فارق‏ ‏الدنيا‏ ‏تاركا‏ ‏سيرة‏ ‏عطرة‏ ‏وذكرى‏ ‏طيبة‏ ‏وروحا‏ ‏نقية‏ ‏ومن‏ ‏جيل‏ ‏المربين‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏الزمن‏ ‏الجميل‏ ‏البعيد‏ ‏الذي‏ ‏يستحق‏ ‏القول‏:‏ قم‏ ‏للمعلم‏ ‏وفه‏ ‏التبجيلا‏ ‏كاد‏ ‏المعلم‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏رسولا .. رحل‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏فينا‏ ‏معلما‏ ‏يستحق‏ ‏منا‏ ‏التبجيل".


 




 

 


 

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