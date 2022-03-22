المومني: التوقيت الصيفي وراء انخفاض نسب الاقتراع

الوكيل الإخباري

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- حمل عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني مسؤولية انخفاض نسب الاقتراع في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية إلى التوقيت الصيفي.وقال المومني في تصريحات تلفزيونية، إن التوقيت الصيفي تسبب في تأخير الناس بالذهاب الى مراكز الاقتراع، حيث فُتحت الصناديق عند الساعة السابعة صباحا وكانت الاجواء ما تزال معتمة قليلا.وأضاف ان نسب الاقتراع أصبحت جيدة مع ساعات الظهيرة، وهي في تزايد مستمر، خاصة في المحافظات والتي وصلت النسب في بعضها إلى 30%.ورجح المومني أن ترتفع النسب أكثر فأكثر خلال اليوم.