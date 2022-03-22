الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

تصل للحبس 3 سنوات.. تعرّف على عقوبة تصوير أوراق الاقتراع

قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

راصد: أعمال شغب وشراء أصوات في بعض المراكز الانتخابية

معان الأعلى وعمّان الأقل .. نسب الاقتراع حتى الساعة 2:30

العمل تدعو القطاع الخاص لتسهيل مغادرة العاملين لممارسة حقهم في الاقتراع

الأحوال المدنية تصدر 135 بطاقة شخصية في يوم الاقتراع

المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

الثلاثاء، 22-03-2022 01:41 م

المومني: التوقيت الصيفي وراء انخفاض نسب الاقتراع

M63A2875 - Copy


الوكيل الإخباري - حمل عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني مسؤولية انخفاض نسب الاقتراع في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية إلى التوقيت الصيفي.اضافة اعلان


وقال المومني في تصريحات تلفزيونية، إن التوقيت الصيفي تسبب في تأخير الناس بالذهاب الى مراكز الاقتراع، حيث فُتحت الصناديق عند الساعة السابعة صباحا وكانت الاجواء ما تزال معتمة قليلا.

وأضاف ان نسب الاقتراع أصبحت جيدة مع ساعات الظهيرة، وهي في تزايد مستمر، خاصة في المحافظات والتي وصلت النسب في بعضها إلى 30%.

ورجح المومني أن ترتفع النسب أكثر فأكثر خلال اليوم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
للل

زيادة الإقبال على المشاركة بالعملية الانتخابية في الطفيلة

سجن

تصل للحبس 3 سنوات.. تعرّف على عقوبة تصوير أوراق الاقتراع

bb5ffae5-4478-4484-8d35-d930b08d693d

قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

932360ef-2680-485f-ac37-f25bf776479e

تزايد إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في المفرق

3202217162927168401804

الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

2013161453RN381

راصد: أعمال شغب وشراء أصوات في بعض المراكز الانتخابية

أخبار متعلقة
M63A9728 - Copy

اللقاح ليس شرطا للمشاركة في الانتخابات المحلية حتى الآن

274470045_319920306847280_8263351093110474444_n

بلدية إربد تدعو المرشحين للالتزام بالدعاية الانتخابية

QBWOj

استياء من التوقيت الصيفي.. والوفر باستهلاك الطاقة لن يغني شيئاً

1645708912707

ورش تدريبية لمرشحات انتخابات المجالس البلدية والمحافظات

عطلة

ترجيح إعلان 22 آذار المقبل عطلة رسمية بيوم الانتخابات المحلية

995e215e-whatsapp-image-2022-02-22-at-5.40.03-pm

الكلالدة: سأغادر الهيئة وأنا مطمئن أنها باتت تزاحم المراتب الثلاثة الأولى بالعالم