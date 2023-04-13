المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 122 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 43,5%

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري ارتفاع تخزين السدود في المملكة إلى 122 مليون م3 بنسبة تخزين كلية وصلت إلى 43.5%.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن المنخفض الجوي الأخير رفع حجم الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم إلى 113,5% حتى صباح اليوم الخميس من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار م3 سنويا مشكلا ما نسبته 143 % من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي

وأضافت أن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية كانت في عجلون إذ بلغت 55 ملم، علما بأن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 78,5% من المعدل العام.

وأشارت الوزارة إلى أن الموسم المطري الحالي هو موسم ممتاز وسيكون له أثر إيجابي خلال الأيام القادمة على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والزراعية وكذلك انعكاس ذلك على تزويد مياه الشرب ومياه الري للزراعات الصيفية والبعلية وتحسين مستوى المياه الجوفية إضافة إلى توفير مراعي لمربي المواشي حتى وقت متأخر من الموسم.



وحول معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات الـ24 الماضية أوضحت أن محافظة عجلون سجلت معدلا عاما هو الأعلى بلغ 40,3 ملم أعلاها في عجلون 55 ملم، رأس منيف 47 ملم، عنجرة 44 ملم، خربة الوهادنة 35,1 ملم، عرجان 25 ملم.



وفي محافظة إربد سجلت معدلا عاما 25,8 ملم أعلاها في إربد 45,4 ملم، أم قيس 39,4 ملم، زبدة 30,8 ملم، خرجا 28,6 ملم، كفر أسد وكفر يوبا 28,5 ملم، قميم 26,3 ملم، الباقورة 25,7 ملم، الطرة 15,6 ملم، النعيمة 12,8 ملم، الرمثا 11,1 ملم.



محافظة جرش معدلا عاما 26,6 ملم أعلاها في سوف 46,7 ملم، الكتة 32 ملم، دبين 28,9 ملم، ثغرة عصفور 28,8 ملم، قفقفا 19 ملم، جرش 15,4 ملم.



محافظة البلقاء معدلا عاما 23,9 ملم، أعلاها في السلط 45 ملم، عيرا 43,8 ملم، البقعة 27 ملم، أم جوزة 25,7 ملم، الكرامة 13,9 ملم، الشونة الجنوبية 10 ملم، الكفرين 9,5 ملم، وادي شعيب 9 ملم.



محافظة العاصمة معدلا عاما 20,7 ملم أعلاها في الجبيهة 41,9 ملم، صويلح 39,6 ملم، الحمر 33,8 ملم، البيادر 33 ملم، الشميساني 32,9 ملم، جبل الحسين 24,2 ملم، ناعور 18,2 ملم، أم البساتين 16,3، ماركا 14,2 ملم، خان الزبيب 11,4 ملم، سحاب 7,3 ملم.



محافظة الطفيلة معدلا عاما 14,9 ملم، أعلاها في الطفيلة 20,4 ملم، القادسية 18,7 ملم، الرشادية 17,2 ملم، العيص 17,1 ملم، الحسا 0,9 ملم.



محافطة مأدبا معدلا عاما 9,2 ملم، أعلاها في المشقر وحسبان 14,9 ملم، مأدبا 11,4 ملم، أم العمد 9,5 ملم، ذيبان 9 ملم، ماعين 8,7 ملم، الوالة 8,4 ملم، الجديدة 8,2 ملم، مليح 5,4 ملم، أم الرصاص 1,7 ملم.



محافظة الكرك معدلا عاما 7,5 ملم، أعلاها في جدعا 13,3 ملم، الربة 13 ملم، القصر 12,8 ملم، الكرك 9 ملم، المزار 7,7 ملم، عي 6,4 ملم، حمود 5,7 ملم، محي 5,4 ملم، الطيبة 3,8 ملم.



محافظة المفرق معدلا عاما 7,8 ملم أعلاها في بلعما 20,2 ملم، المدور 19 ملم، رحاب 12,2 ملم، الخناصري 9,2 ملم، المفرق 8,2 ملم، الخالدية 7,8 ملم، حوشا 6,4 ملم، صبحا 6,3 ملم، أم القطين 6,2 ملم، أم الجمال 5 ملم، دير الكهف والصفاوي 0,2 ملم.



محافظة الزرقاء معدلا عاما 7 ملم أعلاها في العالوك 16,3 ملم، الرصيفة 10,9 ملم، السخنة 8,8 ملم، الخربة السمرا 8,4 ملم، الزرقاء 7,4 ملم، النواصيف 5,6 ملم، العمري 1,4 ملم، قصر الحلابات 3,6 ملم، الأزرق 0,6 ملم.



محافظة معان معدلا عاما 6 ملم أعلاها في بير الدبغات 11,1 ملم، الطيبة الجنوبية 9,1 ملم، الشوبك وقرين 9 ملم، الراجف 6,4 ملم، صدقة 5,7 ملم، عنيزة 3,5 ملم.



محافظة العقبة معدلا عاما 2,9 ملم، أعلاها في وادي موسى 6,2 ملم، القويرة 5,6 ملم، الراشدية 4,2 ملم، العقبة 3,8 ملم، رحمة 1,4 ملم، حميمة 1,2 ملم، الريشة 1 ملم.



وأشارت الوزارة إلى أن نسبة كمية الهطول المطري إلى المعدل طويل الأمد لكل محافظة قد ارتفع في معظم المناطق حيث سجل في محافظة العقبة 285%، ومحافظة معان 201%، وإربد 122,4%، الزرقاء 114,3%، المفرق 100%، السلط 94%%، عمان نحو 90%، عجلون 90%، جرش 60,1%، مأدبا 66%، الكرك 66,2%، الطفيلة 76%، الشوبك 60,1%.



وحول مجموع كميات الأمطار الهاطلة خلال الموسم الحالي (ملم) على مناطق المملكة من بداية الموسم بينت الوزارة أن أعلاها كان في محافظة عجلون 566,8 ملم، السلط 556,3 ملم، وادي السير 498,3 ملم، إربد 497,1 ملم، جبل الحسين 345,1 ملم، الكرك 225,9 ملم، جرش 212,2 ملم، مأدبا 211,2 ملم، ماركا 205,1 ملم، الطفيلة 193 ملم، الشوبك 157,1 ملم، الزرقاء 148 ملم، المفرق 138,5 ملم، معان 81,7 ملم، العقبة 74,1 ملم.

