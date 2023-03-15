وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 84%

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري أن حجم الأمطار المتساقطة منذ بداية الموسم ارتفع إلى 84% من المعدل السنوي العام البالغ 8.1 مليار م3 سنويا مشكلا ما نسبته 105% من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

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وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية في صويلح 42,6 ملم، علما بأن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 72.2% من المعدل العام.



وأضافت أنه دخل إلى السدود نحو 2,052 مليون م3 لترفع التخزين فيها إلى 114,14 مليون م3 وبنسبة تخزين وصلت إلى 31,88% من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3.



وبينت الوزارة أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظات المملكة كان في العاصمة عمان معدلا 20,8 ملم، البلقاء 19,8 ملم، مأدبا 16,5 ملم، الزرقاء 8,8 ملم، جرش 17 ملم، المفرق 9,7 ملم، إربد 18,2 ملم، عجلون 19,9 ملم، الكرك 16,7 ملم، الطفيلة 14,3 ملم، ومعان 14,8 ملم، والعقبة 12,5 ملم.



وحول نسبة كمية الأمطار الهاطلة خلال الموسم المطري إلى المعدل طويل الأمد منذ بداية الموسم حتى اليوم الأربعاء، فقد سجلت اربد 95,5%، عجلون 69,5%، جرش 48,8 %، الزرقاء 109,2%، المفرق 80,6%، ماركا 63,4%، جبل الحسين 74,4%، وادي السير 76,7%، السلط 72,8%، مأدبا 76,4%، الكرك 50,9% ، الطفيلة 48,5%، الشوبك 41,1%، معان 149,3%، العقبة 184,2%.