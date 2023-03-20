118 مليون م3 تخزين سدود المملكة بعد المنخفض الأخير

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن حجم الأمطار المساقطة منذ بداية الموسم ارتفع إلى 90% من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار م3 سنويا مشكلا ما نسبته 113,1% من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

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وبيّنت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظة اربد حيث بلغت 35,2 ملم، علما بأن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 72,4% من المعدل العام فقط.



وأضافت أن السدود دخلها 1,5 مليون متر مكعب فقط لترفع التخزين إلى نحو 118 مليون م3، حيث بلغت نسبة التخزين فيها 41,9% من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3.



وبينت أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظات المملكة كان في العاصمة عمان معدل 17,3 ملم أعلاها في بيادر وادي السير 30,4 ملم، البلقاء 18,2 ملم أعلاها في السلط 32 ملم، مأدبا 14,2 ملم أعلاها في الجديدة 21,6 ملم، الزرقاء 7,4 ملم أعلاها في العالوك 20,2 ملم، جرش 14,9 ملم أعلاها في سوف 20,7 ملم، المفرق 5,2 ملم أعلاها في بلعما 15,8 ملم، اربد 5,2 ملم أعلاها في اربد 35,2 ملم، عجلون 17 ملم أعلاها في عجلون 24,4 ملم، الكرك 9,9 ملم أعلاها في جدعا 21,6 ملم، الطفيلة 0,6 ملم أعلاها في الطفيلة 1,8 ملم، فيما لم تسجل معان والعقبة أية هطولات.



وحول نسب كمية الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم الى المعدل طويل الأمد سجلت العقبة الأعلى 252,3% من المعدل طويل الأمد البالغ 26 ملم سنويا، تلتها اربد 108,5% من المعدل 406,2 ملم، معان 149,8% من المعدل 40,8 ملم، الزرقاء 101,85% من المعدل 129,4 ملم، عمان نحو 80% (مطار ماركا 69,8% من المعدل 261,1 ملم، جبل الحسين 83,3% من المعدل 368,8 ملم، وادي السير 87,5 % من المعدل 508,4 ملم)، السلط 81,9% من المعدل 320,8 ملم، مأدبا 85,5% من المعدل 320,8 ملم، الكرك 56% من المعدل 341,4 ملم، الطفيلة 49,2% من المعدل 254,2 ملم، الشوبك 41,2 % من المعدل 261,3 ملم.