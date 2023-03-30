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الخميس، 30-03-2023 02:08 م

المياه: الأردن يفقد أكثر من نصف مياه الشرب بطرق غير مشروعة

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والريّ، الخميس، إن الأردن يخسر أكثر من نصف كميات مياه الشرب في الأردن عبر الفاقد المائي.

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وأضاف، عبر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تظهر أنه يتم فقدان أكثر من نصف كميات مياه الشرب في الأردن عبر الاستخدامات غير المشروعة والوصلات غير القانونية وأعمال التخريب والتسرب المائي من الشبكات، بما يعرف بالفاقد المائي (المياه غير المفوترة).

وكانت بلغت كمية الفاقد المائي المقدّر في العام الماضي بسبب الاعتداءات "المتكررة" على المياه، قرابة 9.58 مليون متر مكعب.

 

 

 




 

 


 

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