7 ملايين م3 خزنتها السدود من المنخفض الجوي الأخير

الوكيل الإخباري - قالت المياه والري إن كميات المياه التي خزنتها السدود من المنخفض الجوي الأخير رفدت السدود بنحو (7) ملايين م3 من الامطار وجريان الأودية حتى صباح اليوم الأربعاء في السدود الرئيسية.

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وبيّنت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنّ حجم الامطار الساقطة من بداية الموسم بلغت ( %) من المعدل السنوي العام وان الجريان في الاودية والسيول عادة يحتاج الى ما بين 24 -48 ساعة للوصول الى السدود.



ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وتخزينها في جميع المرافق المتاحة للاستفادة منها في كافة الاستخدامات بما يحقق الطموحات الوطنية في تعزيز الامن المائي الوطني وكذلك عدم القاء المخلفات والنفايات في مجاري الاودية حفاظا على المياه السطحية والجوفية وضمان عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي.



وأوضحت أن التخزين الكلي بلغ نحو (80) مليون م3 من الطاقة التخزينية الكلية بنسبة (23,7%) من الطاقة التخزينية الكلية البالغة (336,4) مليون م3، مبينة أن سدود الجنوب (الوالة، الموجب، التنور، اللجون، الكرك) لم تسجل دخول أي كميات خلال المنخفض الجوي الأخير.



وأشارت إلى أن حجم الامطار الساقطة على جميع مناطق المملكة من بداية الموسم المطري حتى صباح اليوم بلغت نحو(1242) مليون م3 بنسبة (15,2%) من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ (8,1) مليار م3.