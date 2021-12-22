الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

صرف المعونات الشهرية لمستحقيها خلال ايام

2500 بلاغًا عن الأعراض الجانبية للأدوية منذ بداية العام

دراسة تكشف عن نسبة الأردنيين المترددين والممانعين لأخذ لقاح كورونا

7 ملايين م3 خزنتها السدود من المنخفض الجوي الأخير

المعونة: تحويل الدعم الى البنوك اليوم

أسعار الذهب في محليا

بعضها صفر .. تعرّف على مخصصات برنامج السدود في الأردن لعام 2022

الأربعاء، 22-12-2021 10:37 ص

7 ملايين م3 خزنتها السدود من المنخفض الجوي الأخير

11202114153156902010510


الوكيل الإخباري - قالت المياه والري إن كميات المياه التي خزنتها السدود من المنخفض الجوي الأخير رفدت السدود بنحو (7) ملايين  م3 من الامطار وجريان الأودية حتى صباح اليوم الأربعاء في السدود الرئيسية.

اضافة اعلان


وبيّنت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنّ حجم الامطار الساقطة من بداية الموسم بلغت ( %) من المعدل السنوي العام وان الجريان في الاودية والسيول عادة يحتاج الى ما بين 24 -48 ساعة للوصول الى السدود.


ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وتخزينها في جميع المرافق المتاحة للاستفادة منها في كافة الاستخدامات بما يحقق الطموحات الوطنية في تعزيز الامن المائي الوطني وكذلك عدم القاء المخلفات والنفايات في مجاري الاودية حفاظا على المياه السطحية والجوفية وضمان عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي.


وأوضحت أن التخزين الكلي بلغ نحو (80) مليون م3 من الطاقة التخزينية الكلية بنسبة (23,7%) من الطاقة التخزينية الكلية البالغة (336,4) مليون م3، مبينة أن سدود الجنوب (الوالة، الموجب، التنور، اللجون، الكرك) لم تسجل دخول أي كميات خلال المنخفض الجوي الأخير.


وأشارت إلى أن حجم الامطار الساقطة على جميع مناطق المملكة من بداية الموسم المطري حتى صباح اليوم بلغت نحو(1242) مليون م3 بنسبة (15,2%) من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ (8,1) مليار م3.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_f72974da5fcd15eff2e01b933adb7dc0

التغير المناخي يهدد إنتاج العسل في الأردن

و

الذكرى 21 لوفاة المرحوم ملحم التل تصادف غدا

M63A1569

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

45-6

النخب السياسية .. أين أنتم ؟

1220211161720484111708

ارتفاع الطلب على الخبز ٢٠% خلال اليومين الماضيين

61c2edb535d72

الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

أخبار متعلقة
M63A2667

بعضها صفر .. تعرّف على مخصصات برنامج السدود في الأردن لعام 2022

شرطة نجدة (3)

الأمن يتلقى 50 ألف مكالمة منذ بدء المنخفض

M63A2096

لا اغلاقات ولا مداهمات مياه في عمان

407974

قوة الرياح تتسبب بسقوط أشجار في إربد

شششششش

أكثرها عجلون .. تعرّف على معدلات الهطول المطري في المحافظات

4202120161524314661833

المياه: لا تغيير على أدوار المياه خلال المنخفض