“المياه”: تخزين السدود الحالي مُشابَهة للعام الماضي

الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن، أن مجموع تخزين سدود المملكة جميعها اليوم الأحد 59 مليون م3 بنسبة تخزين كليه 21% وهو مشابه لما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 57 مليون م3 و بنسبة تخزين كليه 20,3%، إلا أن توزيع المخازين كانت مختلفة في مختلف السدود خاصة الجنوبية منها والتي تستخدم لغايات الشرب.

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وبينت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن التخزين في سد الموجب خلال العام الماضي لنفس الفترة كان 1,340 مليون م3 بنسبة 5,43% فيما أن المخزون الحالي في السد هو 196 ألف م3 فقط بنسبة 0,8% ، وان التخزين في سد الوالة العام الماضي بلغ 1,663 مليون م3 بنسبة تخزين 6,63% فيما أن التخزين الحالي هو 0,706 ألف متر مكعب فقط بنسبة تخزين 2,8% وهو ما يعني أن هذه السدود شبه جافة ، فيما أن التخزين في سد الوحدة سجل العام الماضي 7,981 مليون م3 بنسبة تخزين 7,5% فيما أن التخزين الحالي للسد هو 11,592 مليون م3 بنسبة تخزين 10,9% .



وحول سد التنور أشارت الوزارة إلى أن تخزينه الحالي يبلغ 3 الآف متر مكعب فقط نحو 0% فيما كان تخزينه العام الماضي 186 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 0,78%، وسد اللجون فإن تخزينه الحالي هو 77 ألف م3 بنسبة 7,7% فيما سجل العام الماضي لنفس الوقت 160 ألف م3 بنسبة تخزين 16,05%، وسد الكرك تخزينه حاليا 140 ألف م3 بنسبة 7% مقارنة مع 169 ألف م3 بنسبة 8,44 %.



وسد العرب أشارت الوزارة إلى أن تخزينه العام الحالي هو 7 مليون م3 بنسبة تخزين 41,7% مقارنة مع 4,793 مليون م3 بنسبة تخزين 28,55%، وسد شرحبيل العام الحالي 1,463 مليون م3 بنسبة تخزين 36,9% مقارنة مع 1,115 مليون م3 بنسبة تخزين 28,12%، وسد كفرنجة تخزينه الحالي 2,635 مليون م3 بنسبة تخزين 33,8% مقارنة مع 3,087 مليون م3 بنسبة تخزين 39,58% .



أما سد الملك طلال فإن تخزينه الحالي هو 30,030 مليون م3 بنسبة تخزين 44,8% مقارنة مع 33,275 مليون م3 بنسبة تخزين 49,66% العام الماضي ، وسد شعيب تخزينه الحالي 456 ألف م3 بنسبة تخزين 36,4% مقارنة مع 93 ألف م3 بنسبة 7,44% العام الماضي ، وسد الكفرين تخزينه الحالي 4,547 مليون م3 بنسبة 53,8% مقارنة مع 3,027 مليون م3 بنسبة 35,81% العام الماضي، وسد زرقاء ماعين فأن تخزينه الحالي هو 184 ألف م3 بنسبة تخزين 9,2% مقارنة مع 228 ألف م3 بنسبة 11,42%.



ونوهت الوزارة / سلطة وادي الأردن إلى أن الهطولات المطرية خلال الموسم الماضي سجلت انخفاضا واضحاً بسبب التغيرات المناخية والذي نتج عنه تذبذب توزيع هطول الأمطار على المناطق خاصة الجنوبية، عوضا عن ارتفاع درجات الحرارة وتباعد الهطولات زمنيا ، حيث أن الهطول كان في المنطقة الشمالية بنسبة 75% ، في حين كان الهطول على منطقة الوسط جيد نحو 86%، أما المناطق الشرقية فسجلت نحو 42% والمناطق الجنوبية 47% والأغوار الجنوبية 39% .

