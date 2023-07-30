المياه تضبط توصيل خطوط مخالفة في عمان

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه الأردن / مياهنا وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت اعتداءات على خطوط مياه في منطقة الاشرفية تمثلت بعمل وصلات مياه مخالفة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ورفع عدادين مياه يتزودان بطريقة مخالفة من الوصلات لاستكمال الإجراءات بخصوص المخالفين .

اضافة اعلان



وأضافت انها قامت كذلك بردم بئر مخالف في منطقة الرمثا من خلال كوادر الرقابة الداخلية بالتعاون مع مديرية الاحواض المائية مؤكدة انها تواصل حملاتها لعدد من المواقع لضبط اي مخالفات او تجاوزات بالاعتداء على مصادر المياه مناشدة المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية .