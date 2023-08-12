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السبت، 12-08-2023 12:11 م

المياه تعقد دورات تدريبية للسباكة المنزلية للسيدات في سيحان وصيدور

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه/ شؤون الاعلام والاتصال دورات تدريبية للسباكة المنزلية للقطاع النسائي في محافظات السلط واربد.

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وأقيمت الدورة التدريبية الأولى في مقر جمعية الخير والوفاء في منطقة سيحان /السلط والأخرى في مقر جمعية الخطوة الأولى في منطقة صيدور / اربد وذلك بالتعاون مع مشروع الصرف الصحي والنظافة للملايين المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني ال GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية الـ BMZ . 

وقال المساعد لشؤون الاعلام عمر سلامة ان وزارة المياه والري /سلطة المياه ماضية في عقد النشاطات والدورات التدريبية والبرامج الهامة التي تهدف لمواجهة التحديات المائية وجلها شح المياه ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه وتقليل الهدر والفاقد المائي  بالتعاون مع المجتمع المدني والشركاء  وتعطي الوزارة تدريب المرأة أولوية وأهمية بما ينعكس لاحقا على تقليل الفاقد المائي ومنع تسريب المياه في المنازل بما ينعكس إيجابا على توفير كميات مياه إضافية وتخفيض قيمة فاتورة المياه على المواطن. 


واكد سلامه ان الوزارة تعتبر تدريب النساء على أعمال السباكة والتمديدات الصحية تجربة سابقة ورائدة على مستوى المنطقة. مشيرا الى أهمية أن تساهم النساء بعد المشاركة في هذه الدورات في نقل تجربتهن والمعلومات التي حصلن عليها للمجتمع المحيط بهن، بشكل يوسع دائرة التثقيف والوعي.

وعرض المدرب المهندس وسام العمري الوسائل والأساليب الحديثة في مجال الصيانة والسباكة المنزلية وتم تعريف و تدريب سيدات المجتمع المحلي في سيحان وصيدور على كيفية استخدام اساسيات السباكة في المنازل وأماكن العمل وكيفية التعامل معها بحرفية ومهنية تضمن اتباع إجراءات الصيانة الصحيحة المنزلية التي تقلل من الهدر المائي وتضمن المحافظة على المياه للاستخدامات المختلفة طويلة الأمد ومنها تعريفهن بأشكال الحنفيات وصيانتها والقطع التي توفر  المياه وطرق اكتشاف التسرب المائي ومنع تسريب المياه في الخزانات والعوامات وضبط استخدام النياجرا داخل المنزل وطرق تنظيف مرافق الصرف الصحي للحد من الفاقد وخفض قيمة الفاتورة .

من جانبهن ثمنت المشاركات من سيدات سيحان وصيدور دور وزارة المياه والري/ سلطة المياه والتعاون الدولي الألماني الGIZ في عقد هذه الدورات التدريبية لمهارات السباكة والتي تساعد على تعزيز مستوى الوعي العام للمرأة ودورها في الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وتخدم ربات البيوت وتعزز اعتمادهن على انفسهن في التصليحات المنزلية للأدوات الصحية دون اللجوء لانتظار المساعدة من خارج منزلها وتفتح لهن أيضا فرص في خوض سوق العمل ودخل إضافي لأسرهن.

 




 

 


 

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