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المياه : ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية جنوب عمان - فيديو

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الخميس، 28-07-2022 02:01 م

المياه : ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية جنوب عمان - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن مياهنا بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة واستمرارا لحملة أحكام السيطرة على مصادر المياه كشفت عن اعتداءات جديدة خلال حملة تفتيشية في مناطق جنوب عمان منطقة ام الرصاص بمرافقة تشكيلات أمنية من  مديرية الامن العام و قوات البادية الملكية والدرك والشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة، أسفرت عن فصل 14 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية  تسحب مئات الامتار المكعبة من المياه يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع ومنازل وبرك مياه وبيع صهاريج مخالفة مما يؤثر على حصص وكميات المياه المخصصة لعدد من مناطق جنوب عمان .

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وأوضحت الوزارة أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في منطقة ام الرصاص جنوب العاصمة عمان حيث شرعت الكوادر الفنية بازالة الاعتداءات المضبوطة على خطوط ناقلة رئيسية بلغت (14) اعتداء لتزويد مزارع  وبرك وبيع مياه بواسطة صهاريج وتم فصل الخطوط المضبوطة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات بالخصوص مع الجهات المختلفة.

وأشادت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالجهود الكبيرة لمديرية الأمن العام وتشكيلاتها وكذلك إسناد المواطنين للحملة والتي تعد ركيزة أساسية في انجاحها ، مؤكدة أنها ستواصل جهودها من خلال تنفيذ احكام القانون لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة .


 




 

 


 

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