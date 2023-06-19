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الإثنين، 19-06-2023 02:33 م

المياه: ضبط 100 منزل في الرصيفة تتزود بطريقة مخالفة

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الوكيل الاخباري- استكمالا للجهود الرسمية واجهزة الدولة وضمن جهود وزارة المياه والري-سلطة المياه في تخفيض الفاقد المائي وضبط واحكام السيطرة على مصادر المياه نفذت كوادر وحدة الرقابة الداخلية سلطة المياه ووحدة الجودة /الزرقاء ومديرية التشغيل والصيانة وخدمات الزبائن / الرصيفة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية في لواء الرصيفة ضمن مناطق حي الفاخورة ومنطقة سوق الحلال حيث اسفرت الحملة عن فصل ٤  اعتداءات على الخطوط الرئيسية مسحوب منها عدة خطوط متفرعة و وصلات مياه فرعية باقطار مختلفة  لتزويد اكثر من ١٠٠ عقار ومنزل مقامة على اراضي خزينة دولة ، وتقدر كميات المياه الفاقدة نتيجة هذا الاعتداء بما يقارب ٦٠٠م/ ٢٤ ساعة.

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وتهيب الوزارة/سلطة المياه بالجميع ضرورة التعاون والابلاغ عن اية اعتداءات ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين.

 




 

 


 

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