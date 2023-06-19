المياه: ضبط 100 منزل في الرصيفة تتزود بطريقة مخالفة

الوكيل الاخباري- استكمالا للجهود الرسمية واجهزة الدولة وضمن جهود وزارة المياه والري-سلطة المياه في تخفيض الفاقد المائي وضبط واحكام السيطرة على مصادر المياه نفذت كوادر وحدة الرقابة الداخلية سلطة المياه ووحدة الجودة /الزرقاء ومديرية التشغيل والصيانة وخدمات الزبائن / الرصيفة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية في لواء الرصيفة ضمن مناطق حي الفاخورة ومنطقة سوق الحلال حيث اسفرت الحملة عن فصل ٤ اعتداءات على الخطوط الرئيسية مسحوب منها عدة خطوط متفرعة و وصلات مياه فرعية باقطار مختلفة لتزويد اكثر من ١٠٠ عقار ومنزل مقامة على اراضي خزينة دولة ، وتقدر كميات المياه الفاقدة نتيجة هذا الاعتداء بما يقارب ٦٠٠م/ ٢٤ ساعة.

اضافة اعلان



وتهيب الوزارة/سلطة المياه بالجميع ضرورة التعاون والابلاغ عن اية اعتداءات ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين.