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الأحد، 27-11-2022 03:55 م

المياه: لا رسوم جديدة على الفواتير الشهرية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
نفى الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة صحة الأنباء المتداولة حول فرض رسوم جديدة على الفواتير الشهرية.اضافة اعلان


وأكد سلامة أنه لا يوجد أي توجه لرفع أسعار المياه في الأردن.

وقال سلامة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرسوم والقيم التي يدفعها المواطن مقابل أثمان المياه والصرف الصحي سيتم تقسيمها شهريا اعتبارا من العام القادم، عِوضا عن دفعها كل 3 شهور كما هو معمول به حاليا.

وتوقع سلامة أن تنخفض الكلف المالية على فئة واسعة من المشتركين في حال انخفض الاستهلاك من خلال نظام الشرائح، موضحا أن الفاتورة الشهرية ستسهم بعدم الانتقال إلى شرائح أعلى لكميات الصرف الأمر الذي يخفف قيمة الفاتورة.

وأكد أن مقطوعية المياه ستقسم على ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الإصدار الشهري يساهم بعدم تراكم الفواتير على المواطنين.

وكانت وزارة المياه والري كشفت في وقت سابق عن وجود توجه رسمي لإصدار فواتير المياه شهريا بدلا من الفواتير الحالية (ربع سنوية) وذلك اعتبارا من بداية العام القادم.

 




 

 


 

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