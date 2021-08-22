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المياه والري لـ الوكيل : مستمرون بفرض الغرامات المالية على هادري المياه

الأحد، 22-08-2021 12:58 م

المياه والري لـ الوكيل : مستمرون بفرض الغرامات المالية على هادري المياه

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري ، عمر سلامة  أن الوزارة مستمرة بتنفيذ حملات مكثفة في جميع مناطق المملكة للحد من هدر المياه، باستخدام "خرطوم المياه" لغسيل الأرصفة والسيارات والممرات .

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ولفت سلامة الأحد لـ" الوكيل الإخباري" ، أن هنالك تجاوبا من قبل المواطنين بعدم هدر المياه حفاظا على الثروة المائية بالمملكة.

 

ونوه أن هنالك ممارسات وسلوكيات لأفراد ، إلا أن الوزارة تقوم بوضع حد لهم ، وتحرير مخالفات ، وفرض غرامات مالية بحقهم.

 

ودعا سلامة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والمحافظة على كميات المياه التي تصل للمنازل واستخدامها بالطرق السليمة لضمان وصولها الى المجاورين.

 

وقال " الجولات الميدانية التي تنفذها طواقم وزارة المياه التفتيشية برهنت على استجابة شريحة واسعة وكبيرة من المواطنين لنداءات وحملات وزارة المياه والري المكثفة ".

 

وطالب سلامة المواطنين بإجراء الصيانة اللازمة للمرافق المائية المنزلية وعمل صيانة لعوامات الخزانات والتأكد من سلامة الخزانات حتى لا تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه خاصة حال تعطل العوامة او الخزان وبالتالي ارتفاع ومضاعفة قيمة فاتورة المياه.

 

 

 




 

 


 

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