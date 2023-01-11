المدينة_الجديدة يتصدر تفاعل الأردنيين على تويتر الأربعاء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

تصدر وسم #المدينة_الجديدة عبر منصة تويتر اليوم الأربعاء قائمة الأكثر تفاعلاً بين الأردنيين وذلك بعد نشر رئاسة الوزراء خرائط توضيحية لموقع المدينة.

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عدد من المغردين اعتبروا بحسب رصد "الوكيل الإخباري" إن الأولى هو توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية كالمياه والكهرباء وحافلات النقل العام وتحسين جودة التعليم والصحة وغيرها من المشكلات التي تؤرق المواطن في المناطق المأهولة حالياً قبل التفكير بإنشاء مدن جديدة.



وعرج بعض المواطنين بأن الوضع الاقتصادي لا يسمح بإقامة مثل هذا المشروع والذي يبلغ تكلفة تمويل إنشاء البنية التحتية 442 مليون دينار من الموازنة بمعدل 50 مليون دينار سنويا وفق تصريحات الحكومة.



من جهة أخرى أيد عدد من المغردين المشروع لافتين أنه سيوفر 90 ألف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء إضافة إلى تقليل الاكتظاظ داخل العاصمة عمان والاستفادة من المساحات المتوفرة في المملكة .



يشار الى ان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عرض يوم أمس الخطوات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لإنجاز المدينة الجديدة ، مشيراً إلى أن إنجاز الدراسات والخطط الهندسية يحتاج عامين وقد خصصت الحكومة النفقات اللازمة لذلك، على أن يبدأ العمل الفعلي بمشاريع البنية التحتية للمدينة عام 2025، وسيتم تخصيص مبلغ 442 مليون دينار من الموازنة لتمويل إنشاء البنية التحتية، بمعدل 50 مليون دينار سنويا.



وأشار إلى أن أراضي المدينة ستؤول ملكيتها إلى الشركة الحكومية، مضيفا أن الحكومة ستضع الأطر التنظيمية الخاصة بالمباني والتنظيم الحضري للمدينة التي تعتمد نهج التخطيط المسبق الذي يلبي الاحتياجات السكانية.



ولفت الخصاونة إلى أن المدينة ستعتمد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم اعتماد نظام البناء والتشغيل وإعادة التملك (BOT) للعديد من الأبنية والمرافق فيها.

الحل عمره ما كان بنقل السكان من مكان الى مكان آخر ..... اذا تم نقل المدينة الجديدة كل السكان رح ينتقلوا لعندها .... مشكلة الازدحام بدها تخطيط صحيح .... بكين فيها اكبر عدد سكان ولكن فيها حلول لأزمات السير ... الحلول موجودة بس بدها تخطيط سليم وبدها دعم شعبي — Khaled Alzoubi (@KhaledA66836433) January 11, 2023

ليش هالقد السوداوية بخصوص المدينة الجديدة..عمان اكتظت وصار النمو فيها مستحيل وضروري يصير عاصمة إدارية جديدة بعدين رح تفتح فرص مهولة عالاقل ل١٠سنين مرحلة الانشاء #حبة_تفاؤل يا جماعة January 11, 2023



بشرط قبل ما يعملوها يوصلو مجاري لحارتنا بضاحية الرشيد



انا مع بناء سجون جديدة

بشرط قبل ما يبنوها يأمنوا مدارس لكل الطلاب#الأردن_مش_بخير انا مع بناء المدينة الجديدةبشرط قبل ما يعملوها يوصلو مجاري لحارتنا بضاحية الرشيدانا مع بناء سجون جديدةبشرط قبل ما يبنوها يأمنوا مدارس لكل الطلاب #الأردن January 11, 2023

ممكن اسال سؤالين بعد اذنكم. السؤال الأول من وين بدهم يجيبو تكاليف مشروع المدينة الجديدة وهم يشكون من المديونية وغلاء الأسعار والبطالة والسؤال الثاني إذا كان الباص السريع اخذ اكثر من ١٠ سنوات تنفيذ كم المدة المتوقعه لنهاية المشروع هذا وشكرا — 🍂 Jozeef (@YouseffAhmad1) January 11, 2023

أن شاء الله تكون مدينة فيها شغل من صالح المواطن لتقوية الأقتصاد والأستثمار داخل المدينة الجديدة وياريت تكون في لجنة مكونة من مكافحة الفساد والداخلية والرقابة والتفتيش وماشابه ذلك لعدم أطاحت الفرصة للفاسدين لأغتلاس أموال المدينة الجديدة وهدرها أو مماطلتها في التأخير لسنوات عديدة — GAZI(الحنيني) (@janaha22) January 10, 2023

يا ريت يكون من ضمن مخططات المدينة الجديدة إنشاء شبكة مواصلات متطورة تربط بينها وبين العاصمة عمان بوقتها رح تكون فعلاً خطوة متقدمة للأمام #المدينه_الجديدة January 10, 2023

المدينة الجديدة مصيرها مصير أبراج السادس. — Kramer (@Lipsofashes) January 10, 2023