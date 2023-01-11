الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

تهنئة محمد العوران بتعيينه مساعدًا لمدير ضريبة الدخل

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

الأربعاء، 11-01-2023 02:12 م

#المدينة_الجديدة يتصدر تفاعل الأردنيين على تويتر الأربعاء

0L5A1485 - Copy


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
تصدر وسم #المدينة_الجديدة عبر منصة تويتر اليوم الأربعاء قائمة الأكثر تفاعلاً بين الأردنيين وذلك بعد نشر رئاسة الوزراء خرائط توضيحية لموقع المدينة.

اضافة اعلان


عدد من المغردين اعتبروا بحسب رصد "الوكيل الإخباري" إن الأولى هو توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية كالمياه والكهرباء وحافلات النقل العام وتحسين جودة التعليم والصحة وغيرها من المشكلات التي تؤرق المواطن  في المناطق المأهولة حالياً قبل التفكير بإنشاء مدن جديدة.


وعرج بعض المواطنين بأن الوضع الاقتصادي لا يسمح بإقامة مثل هذا المشروع والذي يبلغ تكلفة تمويل إنشاء البنية التحتية 442 مليون دينار من الموازنة بمعدل 50 مليون دينار سنويا وفق تصريحات الحكومة.


من جهة أخرى أيد عدد من المغردين المشروع لافتين أنه سيوفر 90 ألف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء إضافة إلى تقليل الاكتظاظ داخل العاصمة عمان والاستفادة من المساحات المتوفرة في المملكة . 


يشار الى ان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عرض يوم أمس الخطوات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لإنجاز المدينة الجديدة ، مشيراً إلى أن إنجاز الدراسات والخطط الهندسية يحتاج عامين وقد خصصت الحكومة النفقات اللازمة لذلك، على أن يبدأ العمل الفعلي بمشاريع البنية التحتية للمدينة عام 2025، وسيتم تخصيص مبلغ 442 مليون دينار من الموازنة لتمويل إنشاء البنية التحتية، بمعدل 50 مليون دينار سنويا.


وأشار إلى أن أراضي المدينة ستؤول ملكيتها إلى الشركة الحكومية، مضيفا أن الحكومة ستضع الأطر التنظيمية الخاصة بالمباني والتنظيم الحضري للمدينة التي تعتمد نهج التخطيط المسبق الذي يلبي الاحتياجات السكانية.


ولفت الخصاونة إلى أن المدينة ستعتمد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم اعتماد نظام البناء والتشغيل وإعادة التملك (BOT) للعديد من الأبنية والمرافق فيها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023318269253210129

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

كورونا 6

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

120239151920607267048

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

1

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

120234202441110860205

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

r

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

أخبار متعلقة
1671519376445

تخفيضات على 200 سلعة في الاستهلاكية المدنية

gggggg

شاهد بالفيديو : موقع الاشتباكات العنيفة اثناء المداهمة الأمنية بمعان

2701fca89ac3c5b1950a7f12bdad051f (1)

المياه: اتفاقية لإعادة تأهيل الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله

1671443996823

مجلس محافظة العاصمة ينعى استشهاد 3 من مرتبات الامن العام

8f40ad0f-604b631d2913b

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

pic_134890

صندوق الزكاة يسدد ديون 144 غارمة