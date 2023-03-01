الناصر: عدد جيد من المتقدمين على المنصة الأردنية القطرية تم تعيينهم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أن عدد جيد من المتقدمين على المنصة الاردنية القطرية للتوظيف تم تعيينهم حسب مهن كانت مطلوبة أبرزها التعليم والصحة.

اضافة اعلان



وأكد الناصر رداً على سؤال "الوكيل الإخباري" أن الديوان ينسق مع السفارات عبر تفعيل برنامج تسويق الكفاءات، موضحاً أن الموارد البشرية الأردنية تمتلك المهارات اللازمة لاشغال أعمال أساسية في دول الخارج.



وركز الناصر على ضرورة تطوير المهارات لمن ينتظر على الدور، عبر التدريب والتطوير، مشيرا إلى أن رفع مستوى الخبرات والمهارات يسرع في التعيين.



وشدد الناصر على أهمية أن يكون هناك تخصص الزامي لكل خريجي الجامعات في ريادة الأعمال.

