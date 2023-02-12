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الأحد، 12-02-2023 05:53 م

الخدمة المدنية : وقف طلب التوظيف لسنتين إذا نقلت الإقامة دون مبرر

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الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة المهندس مبارك الخلايلة، إن الهدف الرئيسي من إصدار الكشف التجريبي، هو تأكد المواطنين من البيانات المدخلة والحد من الاعتراضات، ومثال ذلك معدل التوجيهي والجامعة وسنة التخرج ومكان الإقامة "لأن هذه نقاط مهمة في احتساب الدور، حيث نصدر خلال هذا الشهر من كل عام الكشف التجريبي قبل اعتماد الكشف النهائي نهاية الشهر الجاري".

وأضاف الخلايلة عبر التلفزيون الأردني، أن الديوان تسلم 40 ألف طلب توظيف، وهناك شواغر في عدة وزارات كالتربية والتعليم التي تحتاج إلى 2700 وظيفة و2000 وظيفة للصحة وشواغر في مؤسسات أخرى.

وأشار إلى إن هناك لجنة تدرس الملاحظات كافة قبل اعتمادها، ويجب أن تستند المعلومات المقدمة ع. مون والمعدلة إلى دليل، لافتا إلى أن الديوان لديه قدرة على معرفة كل المعلومات في ظل الربط الإلكتروني مع عدة جهات حكومية.

ونوه الخلايلة إلى أن الديوان يعتمد مكان الإقامة حسب ما هو موجود بهوية الأحوال المدنية، ويجب أن يكون نقل مكان الإقامة للمتقدم على الوظيفة مقنع ومبرر وإذا كان عكس ذلك يوقف الطلب سنتين.

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