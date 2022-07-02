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السبت، 02-07-2022 10:43 م

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

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الوكيل الاخباري - التقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم السبت بالكاتبة والروائية المصرية الدكتورة ريم بسيوني، على هامش الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى سيدات عمان الثقافي بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية لمناقشة روايتي "القطائع" و "أولاد الناس" للروائية بسيوني في المركز الثقافي الملكي بعمان.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، لفتت النجار خلال اللقاء الذي حضره السفير المصري في الأردن محمد سمير، إلى أن وزارة الثقافة مع أي حوار فكري عقلاني ناضج منوهة بدور مصر، التي قدمت الكثير للحضارة والثقافة العربية وما زالت تقدم.

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