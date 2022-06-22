النجار: الأردن يمثل نموذج التنوع والتعددية والحوكمة

الوكيل الإخباري- قالت وزير الثقافة هيفاء النجار، إن الأردن يمثل التنوع والنوعية والتعددية والحوكمة والعمل بنزاهة مطلقة، مؤكدة التعاون والتشارك بين القطاعات كافة من أجل مساواة حقيقية بين المرأة والرجل الأكاديميين.

اضافة اعلان



وشددت النجار خلال رعايتها امس الثلاثاء، حفل افتتاح المؤتمر الختامي لمشروع " تمكين المرأةِ الأكاديمية: القدوةِ، والمساواةِ، والاستدامةِ في جامعاتِ منطقةِ البحرِ المتوسط نحوَ تحقيقِ أجندةِ عام "2030 FREE"، في جامعتي "الأميرة سمية للتكنولوجيا" والبترا، على أهمية مكانة المرأة في الوطن، والتي هي جزء من صموده في مسار التنمية، مشيدة بنساء أكاديميات يشار إليهن بالبنان كنَّ نموذجا للمرأة خلال تسلمهن أعلى المناصب القيادية.



ويتعلق المشروع المدعوم من الاتحاد الأوروبي منذ العام 2019، ضمن مبادرات مشاريع "ايراسموس" بتعزيز دور المرأة الأكاديمية في كل من لبنان والأردن وسوريا، من خلال السعي إلى إشراك أكبر وأكثر فاعلية للأكاديميات في مراكز صنع القرار في مؤسسات التعليم العالي، والترويج لسياسة المساواة الجندرية، وإعداد نماذج قيادية نسائية ممكَّنة.



إلى ذلك، قال رئيس جامعة الأميرة سمية الدكتور مشهور الرفاعي، إنَّ الجامعة وبتوجيهاتٍ من سمو الأميرةِ سميةَ بنتِ الحسن رئيسِ مجلسِ أمنائِها، وضعتْ نُصبَ عينيها مهمةَ تمكينِ المرأةِ كهدفٍ نبيل يسعى إلى إشراكها في ازدهار المجتمع وتنميته، موضحاً أنّ المرأةَ الأكاديميةَ في الجامعة أخذتْ وتأخذُ دورَهَا الحقيقي دونَ تمييزٍ أو تفريق. وبيّن الرفاعي أنّ أبرزَ إنجازٍ أسفرَ عنه المشروع في الجامعةِ كان إنشاء "مركزَ الاستدامةِ والمساواة"، ليكون مصدراً للأفكارِ والمبادراتِ والأنشطة التي من شأنِها تمكينِ المرأة الأكاديمية.