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الإثنين، 29-05-2023 02:52 م

النحالين الأردنيين: السيول اتلفت عدد كبير من خلايا النحل في الجنوب والشرق - فيديو

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الوكيل الإخباري - قال نقيب النحالين الأردنيين محمد الربابعة إن عدد كبير من خلايا النحل في المناطق الشرقية والجنوبية جُرفت جراء السيول التي شهدتها المملكة اليوم. 

وأضاف الربابعة لـ " الوكيل الإخباري" أن السيول اتلفت الخلايا بشكل كبير ووفقا للتقييم الأولي فان حجم الخسائر على النحالين المتضررين قد يكون كبيراً. 

وأضاف أن النقابة تعمل الآن على حصر الاضرار والتواصل مع أصحاب المناحل لمعرفة حجم الخسائر. 

وانتشرت مقاطع فيديو بينت قوة السيول الجارفة التي شهدتها المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة امس واليوم، اثر حالة الانقلاب الجوي المفاجئ.

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