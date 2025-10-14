الأربعاء 2025-10-15 12:36 ص
 

صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات العقوبات الأمريكية على أسواق النفط

الوكيل الإخباري- حذر صندوق النقد الدولي من أن العقوبات الثانوية الأمريكية المحتملة على صادرات النفط الروسي قد تتسبب في اضطراب الإمدادات العالمية، مما يهدد بدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع.

وأوضح الصندوق، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن "الاضطرابات المحتملة في الإمدادات الروسية تمثل خطراً يصعب تجاهله قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وتأتي هذه التحذيرات بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية، وعقوبات ثانوية على الدول التي تستورد النفط الروسي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.

ورغم هذه التحذيرات، توقع الصندوق في تقريره انخفاض متوسط أسعار النفط بنسبة 12.9% في 2025 ليصل إلى 68.92 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط 79.17 دولارا في عام 2024. كما توقع انخفاضاً إضافيا في عام 2026 بنسبة 4.5% ليصل السعر إلى 65.84 دولارا للبرميل.

 

