النقل: تجهيزات لتشغيل مطار ماركا أمام الطيران المدني

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- قالت وزارة النقل إن شركة المطارات الأردنية أنهت حديثا أحد متطلبات تشغيل مطار عمان المدني/ ماركا، أمام حركة الطائرات المدنية، وهو تأهيل منطقة السلامة في نهايات المدرج.وأضافت أنه يتم العمل حاليا على طرح عطاء ردم الوادي المحاذي للمدرج لتلبية متطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني ليتم تشغيل المطار، ويتم التواصل بين الشركة المطارات الأردنية وهيئة تنظيم الطيران المدني لإنجاز المطلوب لرفع التحديد عن استخدام المطار.وأوضحت أنه وفقا للخطة الاستراتيجية والتنفيذية لوزارة النقل للأعوام 2021-2023 فإن الوزارة وبالتعاون مع شركة المطارات الأردنية ستعمل على تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع استثمار وتطوير مطار عمان المدني كفرصة استثمارية بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية على غرار مطار الملكة علياء الدولي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع النقل الجوي وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.يذكر أن مطار عمان المدني/ ماركا هو مطار ذو تشغيل مشترك ويعمل في الوقت الحالي على استقبال طائرات غير تجارية، وبالتالي فإن العمليات التشغيلية المدنية في المطار حاليًا تقتصر على الرحلات الخاصة والرحلات الدبلوماسية ورحلات الطائرات بقصد الصيانة، وكما يعتبر المطار مركزًا للتعليم والتدريب في مجال الطيران حيث يوجد مقر رئيسي لعدد من الأكاديميات العاملة داخل حرم المطار.