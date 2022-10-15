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السبت، 15-10-2022 05:56 م

الهباش: الوصاية الهاشمية على المقدسات حافظت على عروبة مدينة القدس

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الوكيل الاخباري - أكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الدكتور محمود الهباش، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية حافظت على عروبة مدينة القدس.

وثمن الهباش، خلال لقائه لجنة فلسطين النيابية، بدار مجلس النواب اليوم السبت، موقف الأردن بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، مشيرا إلى جهود جلالته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

كما ثمن موقف لجنة فلسطين النيابية في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل أبعادها الروحية والدينية.

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