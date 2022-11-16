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الأربعاء، 16-11-2022 06:29 م

الهناندة: طرح عطاءات لاختيار منفذ شبكة الجيل الخامس

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الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأربعاء، إن شركات الاتصالات في مرحلة طرح العطاءات لاختيار المورد الذي سينفذ شبكة الجيل الخامس.

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ووقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في آب وأيلول ، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركات الاتصالات.


وتمنح الاتفاقية رخص ترددات الجيل الخامس؛ بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.


وتلزم الاتفاقية، كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس، وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.


 




 

 


 

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