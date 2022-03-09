الهندي: الإجراءات التخفيفية انعكست على حجوزات الفنادق

الوكيل الاخباري - أكد رئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي ارتفاع نسب الحجوزات في الفنادق بعد دخول الإجراءات التخفيفية الأخيرة حيز التنفيذ اعتبارا من 1 آذار الجاري.

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وقال الهندي لـ"الوكيل الإخباري"، إن حجوزات الفنادق بدأت بالارتفاع وخاصة أن الأجواء مناسبة وملائمة للسياح القادمين من أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف أن إلغاء شرط إجراء PCR للقادمين من الخارج إلى الأردن عزز من قدوم السياح إلى المملكة.

وأشار الهندي إلى أن متوسط إقامة السائح في الأردن تتراوح بين 5-7 أيام وهي مدة مناسبة وتساعد في تحقيق نمو القطاع السياحي بعد تأثره خلال فترة الجائحة.

وبيّن أن عدد السياح من روسيا وأوكرانيا لا يتجاوز 100 ألف سائح سنويا، وأن نسبة الأوكرانيين أقل من الروسيين، معبرا عن أمله بانتهاء الأزمة قريبا وعدم توسعها لتطال بقية الدول الأوروبية.

ولفت إلى أن السياحة تساهم في تحريك عجلة قطاعات أخرى مرتبطة فيها مثل المطاعم السياحية والنقل ومحلات التحف الشرقية والادلاء السياحيين.

وكانت دخلت الإجراءات التخفيفية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بما فيها إلغاء شرط إجراء فحص كورونا للقادمين إلى الأردن وكذلك إعلان موجز وفيات وإصابات كورونا أسبوعيا.



