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الثلاثاء، 08-02-2022 11:57 ص

إعلان برنامج للدروس الفقهية في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية برنامج الدروس الفقهية في المساجد الرئيسية من الاردن.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إنه تأتي المبادرة إيمانًا من الوزارة برسالتها الدعوية وتبصرة الناس بأمور دينهم الفقهية، وامتثالاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :(من يرد الله به خيراً يفقّه في الدين)، و بهدف إعادة إحياء دور المسجد وتعزيز رسالته الفكرية، والأردن أخذ على عاتقه إطلاق المبادرات التي أصبحت عالمية في دفاعها عن الإسلام، والمتمثلة برسالة عمان وأسبوع الوئام، وغيرها من المبادرات التي جاءت برعاية جلالة الملك.

كما تهدف المبادرة لتعريف الدارسين ورواد المساجد وطلبة العلم بالفقه ومعانيه في القرآن الكريم والحديث الشريف، ودراسة موجزة بتاريخ الفقه في عصر الصحابة رضي الله عنه امتداداً إلى الإمام الشافعي رحمه الله والتعريف بمحققي المذهب: الإمام الرافعي والإمام النووي رحمهما الله تعالى الله.

وسيتخلل المبادرة البدء بدراسة المتون، وبشرح كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب لابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع في الفقه الشافعي دراسة نصية ، وشرح ما يلزم مع بيان المستجدات والنوازل بدءاً من مقدمة الشارح حتى نهاية الكتاب، وسيقام درسا فقهيا في المساجد الرئيسية المحددة كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء وبشكل دوري، بإستثناء شهر رمضان فسيكون الدرس بعد صلاة العصر ولمدة ساعة.

للاطلاع على المساجد التي يتعقد فيها الدروس من خلال الرابط: انقر هنا  

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