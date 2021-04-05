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الهواري : عدم تكليف الكوادر بأعمال ليست من اختصاصهم

الإثنين، 05-04-2021 08:57 ص

من خلال كتاب رسمي

الهواري : عدم تكليف الكوادر بأعمال ليست من اختصاصهم

هواري
وزير الصحة الدكتور فراس الهواري


الوكيل الإخباري - عمّم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بعدم تكليف الكوادر العاملة سواء التمريضية أو المهن الأخرى بالقيام بأعمال ليست من ضمن الوصف الوظيفي لكل منهم.

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ووفق كتاب لوزير الصحة لأمين عام الوزارة للشؤون الفنية والادارية المكلف، فإنه في حال تعذر تأمين البديل، يجب مخاطبة الإدارة المركزية لأخذ الموافقة المسبقة وبوصف وظيفي واضح.

 

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