الهواري : عدم تكليف الكوادر بأعمال ليست من اختصاصهم

الوكيل الإخباري - عمّم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بعدم تكليف الكوادر العاملة سواء التمريضية أو المهن الأخرى بالقيام بأعمال ليست من ضمن الوصف الوظيفي لكل منهم.

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ووفق كتاب لوزير الصحة لأمين عام الوزارة للشؤون الفنية والادارية المكلف، فإنه في حال تعذر تأمين البديل، يجب مخاطبة الإدارة المركزية لأخذ الموافقة المسبقة وبوصف وظيفي واضح.

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